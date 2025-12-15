Sprofondo Fiorentina il nipote di Ardico Magnini | Abbiate rispetto per Firenze e per la maglia viola
La Fiorentina vive un momento di crisi, suscitando preoccupazione tra i tifosi e la città. In questo contesto, il nipote di Ardico Magnini sottolinea l'importanza di rispettare la storia e i valori della squadra, simbolo di Firenze. Un appello a preservare l’identità viola e a riconoscere il ruolo centrale che il club riveste per l’intera comunità.
Firenze, 15 dicembre 2025 – “La Fiorentina non è una squadra di calcio, ma è l’essenza di una città. Firenze merita rispetto”. Scrive così sulla sua pagina Facebook Edoardo Magnini, all’indomani dell’ennesimo disastro calcistico della Fiorentina, sconfitta in casa dal Verona. Ma nella marea di commenti sui social tra rabbia e delusione, quello di Edoardo Magnini non è un commento qualunque: infatti, è il nipote di Ardico Magnini, grande terzino della bella Fiorentina che vince lo scudetto (il primo per i gigliati) nel 1955-56. Quando la Curva canta (anzi, cantava, perché ora non è proprio il caso) “Torneremo a esser campioni come nel ‘56” si riferisce proprio a quella squadra guidata da Fulvio Bernardini, con campioni come Sarti, Segato, Julinho, Montuori, Virgili e, tra gli altri, proprio Magnini, roccioso baluardo difensivo. Lanazione.it
