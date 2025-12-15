Spread stabile a 68 punti Meloni esulta | Stiamo risparmiando miliardi
Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si mantiene stabile a 68 punti base, con una lieve diminuzione di un punto rispetto alla chiusura precedente. La situazione riflette un quadro di stabilità nei mercati, mentre il governo festeggia i risparmi ottenuti grazie a questa dinamica.
Lo spread tra i Btp italiani e Bund tedeschi è in lieve calo a 68 punti base, in riduzione di un punto rispetto alla chiusura di venerdì. Contemporaneamente, il rendimento del Btp decennale italiano scende al 3,52% dal 3,54% della vigilia, segnando un rilassamento delle tensioni sui mercati obbligazionari. Meloni: “Uno spread basso fa risparmiare miliardi di euro”. Lo spread basso non può quindi che essere una buona notizia, con il Governo che rivendica questa riduzione negli anni. Giorgia Meloni, alla chiusura di Atreju, ha affermato: Gli italiani investono in titoli di stato italiani perché si fidano. Quifinanza.it
