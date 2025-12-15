Sprazzi di bel gioco black out e rimonte La Timenet cade nello scontro diretto

Un match ricco di emozioni tra Lucca e Empoli, segnato da momenti di grande livello, blackout e rimonte. La Timenet affronta uno scontro diretto cruciale, con un risultato che influenzerà le classifiche e il morale delle due squadre. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, creando un incontro intenso e combattuto fino all’ultimo punto.

LUCCA 3 EMPOLI 1 VERSILIA PIETRASANTA VOLLEY: Mariani, Rolla, Lunardi, Castaldi, Gorgoglione, Roni, Tumbiolo, Da Prato, Salvini, Mutti, Tazzini, Nicolini, Rustighi (L1), Baggiani (L2). All. Bigicchi. "TIMENET" EMPOLI PALLAVOLO: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Caggiano (L2). All. Dani. Parziali: 25-19; 20-25; 25-15; 25-20. Arbitri: Baldi e Lagonigro di Pisa. SERAVEZZA – Empoli è costretto ad alzare bandiera bianca in uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del girone che ha regalato al pubblico una partita al cardiopalma.