Spotify non funziona | migliaia di segnalazioni
Numerose segnalazioni stanno arrivando da tutto il mondo riguardo a problemi con Spotify, che non funziona correttamente. Gli utenti segnalano difficoltà nell'accesso e nel funzionamento dell'app, senza ancora ricevere spiegazioni ufficiali. Questa situazione sta causando disagi a molti ascoltatori, mentre si attende una risposta da parte del servizio.
Spotify craccato finisce qui? O arriveranno altri apk moddati? #apk #spotify
Spotify down, l'app non funziona: migliaia di segnalazioni in pochi minuti in tutto il mondo. Cosa sta succedendo - Dopo i malfunzionamenti di lunedì 14 aprile, anche oggi l'app di musica e podcast sembra non funzionare, sia nell'app mobile che sulla piattaforma desktop. corriereadriatico.it
