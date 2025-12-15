Spotify down la piattaforma musicale non funziona oggi | cosa succede

Oggi, lunedì 15 dicembre, Spotify riscontra problemi di funzionamento a livello globale. Numerosi utenti segnalano malfunzionamenti dell'app, rendendo impossibile l'accesso ai servizi di streaming musicale. La situazione, monitorata tramite Downdetector, interessa diverse aree del mondo, coinvolgendo principalmente la piattaforma online di Spotify.

(Adnkronos) – Spotify down oggi, lunedì 15 dicembre. Le segnalazioni degli utenti indicano che il servizio di streaming musicale online non funziona non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo e riguardano prevalentemente l'App secondo quanto si legge su downdetector.it Le segnalazioni nel nostro Paese sono migliaia, da molti capoluoghi, da Nord

