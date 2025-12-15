Spotify down la piattaforma musicale non funziona oggi | cosa succede
Oggi, lunedì 15 dicembre, Spotify riscontra problemi di funzionamento a livello globale. Numerosi utenti segnalano malfunzionamenti dell'app, rendendo impossibile l'accesso ai servizi di streaming musicale. La situazione, monitorata tramite Downdetector, interessa diverse aree del mondo, coinvolgendo principalmente la piattaforma online di Spotify.
(Adnkronos) – Spotify down oggi, lunedì 15 dicembre. Le segnalazioni degli utenti indicano che il servizio di streaming musicale online non funziona non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo e riguardano prevalentemente l'App secondo quanto si legge su downdetector.it Le segnalazioni nel nostro Paese sono migliaia, da molti capoluoghi, da Nord . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Webmagazine24.it
ELIMINA SPOTIFY! C'è di meglio!
Spotify down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo - Problemi oggi per Spotify, l’app di musica in streaming non funziona. fanpage.it
Spotify down: ecco cosa è successo e dove ascoltare musica in streaming - Le migliori alternative a Spotify per ascoltare musica in streaming o offline durante il down della piattaforma. panorama.it
CloudFlare di nuovo in down I dettagli nei commenti. Questa mattina CloudFlare ha registrato una nuova interruzione di servizio. Il problema, legato al pannello di controllo e alle API, sta causando blackout su piattaforme molto note: da X a Spotify, fino a Ca - facebook.com facebook