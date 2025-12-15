SPOSTATO SU AEROBUS Spoiler One Piece 1168 | il capitolo si apre con una scena inaspettata

Nuove rivelazioni sul passato di Elbaf e il legame tra Harald, Imu e il Governo Mondiale scuotono la saga: svelati segreti, drammi e implicazioni per i protagonisti. Sono emersi nuovi dettagli su uno dei capitoli più attesi del manga One Piece 1168, che si concentra su un momento cruciale nel passato di Elbaf e del suo complesso intreccio con il Potere del Governo Mondiale. Questo episodio, dal titolo "La neve di Elbaf", svela scene intense e rivelazioni di grande impatto per gli appassionati della serie. Capitolo 1168 di One Piece: cosa succederà?. Il capitolo si apre in un'atmosfera gelida e carica di dolore: Ida, figura centrale e amata nella comunità dei giganti di Elbaf, muore in un giorno segnato da una fitta nevicata.