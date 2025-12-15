Spostare San Vittore e farci un parco | l' idea contestata di Beppe Sala

Beppe Sala propone di trasformare il carcere di San Vittore in un parco pubblico, un'idea che ha suscitato diverse reazioni. La proposta nasce in seguito a un incendio e ai disagi legati al ripristino dell'elettricità, che hanno portato al trasferimento di circa 250 detenuti. Un progetto che divide opinioni sulla possibile riqualificazione dell’area.

Un parco al posto del carcere di San Vittore. È l'idea lanciata da Beppe Sala, sindaco di Milano, dopo il principio d'incendio che si è scatenato nei giorni scorsi e il conseguente mancato ripristino dell'elettricità, che ha portato al trasferimento di circa 250 detenuti, dopodiché si è.

