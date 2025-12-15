Sportello Cura UBI una guida online per non lasciare soli i caregiver

Lo Sportello Cura UBI è una guida online pensata per supportare i caregiver, offrendo informazioni e risorse per affrontare le sfide quotidiane di chi si prende cura di persone fragili. Un punto di riferimento per orientarsi tra diritti, servizi e bisogni emotivi, facilitando il percorso di chi dedica il proprio tempo agli altri.

Chi assiste ogni giorno una persona fragile conosce bene la fatica di orientarsi tra diritti, servizi e bisogni emotivi. Per ridurre quel senso di solitudine che spesso accompagna la cura continua, nasce Sportello Cura UBI, un aiuto digitale gratuito pensato per offrire indicazioni chiare e un supporto concreto a chi non può permettersi di fermarsi.