Sport in tv oggi lunedì 15 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco gli appuntamenti sportivi in tv e streaming di lunedì 15 dicembre. Scopri orari, programmi e come seguire gli eventi in diretta, per una giornata all’insegna dello sport, con un palinsesto dedicato a diverse discipline e competizioni.

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 15 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Quest’oggi, lunedì 15 dicembre, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente abbastanza soft dopo la scorpacciata dell’ultimo weekend. Sono pochi infatti gli eventi di rilievo in programma, con tanto calcio ed una sola disciplina olimpica invernale di scena. Stiamo parlando dello sci freestyle, con Arosa che si appresta ad ospitare la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di skicross. Il programma entrerà nel vivo stasera con le qualificazioni, mentre la fase finale della gara individuale si terrà domani dopo il doppio appuntamento della tappa inaugurale in Val Thorens che ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia. Oasport.it Sport in tv oggi (lunedì 15 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, lunedì 15 dicembre, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente abbastanza soft dopo la scorpacciata dell'ultimo weekend. oasport.it

