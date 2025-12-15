Spogliatoi Giuliodori mastica amaro Cuccù | Siamo stati tosti

L'atmosfera nei spogliatoi di Castelfidardo è vibrante, tra emozioni e riconoscimenti. Giuliodori esprime il suo rammarico, mentre Cuccù celebra la tenacia della squadra. I supporters accolgono con applausi e uno striscione il ritorno degli ex Giuliodori, Fabbri e Imbriola, simboli di un legame duraturo con il club. Un momento di grande importanza per la comunità sportiva locale.

Applausi, evviva e anche uno striscione "Per chi la maglia ha onorato sarà sempre il bentornato" per il ritorno degli ex Giuliodori, Fabbri e Imbriola a Castelfidardo. Ma è un ritorno amaro per i tre che tornano a casa a mani vuote dal Mancini. "Un ritorno sicuramente carico di emozioni all’inizio perché è normale dopo tre anni vissuti in questa società, in questo ambiente, con questi tifosi dove è stato qualcosa di bello, importante a livello sportivo ma anche a livello umano - dice Giuliodori -. C’è amarezza però per la sconfitta, alla fine di tutto meritata. Faccio i complimenti al Castelfidardo, a noi è mancata la voglia di vincere la partita che aveva il Castelfidardo, quell’aggressività,. Sport.quotidiano.net

