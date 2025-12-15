© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Clementi: "Sapevo che non sarebbe stato facile»

Un successo importante, fortemente voluto dalla Vigor. Clementi è soddisfatto della prestazione dei suoi, pur ravvisando alcune difficoltà. Al tecnico di Senigallia va bene così, la vittoria all’" Angelini " è di platino e permette alla Vigor di guardare con più serenità al 2026, in attesa dell’ultima sfida dell’anno contro l’ Unipomezia. "Che non sarebbe stato semplice lo immaginavo - spiega Aldo Clementi, allenatore della Vigor -. Difatti abbiamo faticato un po’ nel primo tempo. Non è stata una bella partita, ma il Chieti è tutt’altro che una squadra arrendevole e non è affatto allo sbando. In alcune zone abbiamo sofferto un po’, la nostra forza è stata la compattezza. Sport.quotidiano.net

