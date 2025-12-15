Spiaggia Zero addio ai wc chimici Arrivano i bagni autopulenti

Follonica rivoluziona il suo litorale con l'eliminazione dei tradizionali bagni chimici, sostituiti da innovativi bagni autopulenti. Un passo deciso verso un ambiente più pulito, accessibile e sostenibile, che mira a migliorare l’esperienza di residenti e visitatori sulla spiaggia.

FOLLONICA Follonica si muove con determinazione verso l’obiettivo di una piena accessibilità e fruibilità del suo litorale. È in corso l’operazione ’Spiaggia Zero’, un’iniziativa ambiziosa mirata a rendere il lungomare e la battigia pienamente a disposizione di tutti i cittadini e i turisti, abbattendo ogni potenziale barriera. Questo progetto, che aveva già dato prova della sua efficacia nella zona della Colonia Marina durante la scorsa estate, grazie a un finanziamento regionale ottenuto, ora si estende per un miglioramento complessivo dell’area urbana e costiera. Una delle novità più attese e concrete riguarda l’arrivo imminente di due nuovi servizi igienici pubblici di ultima generazione e autopulenti. Lanazione.it

