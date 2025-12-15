Speed Skating Davide Ghiotto riceve l’inestimabile ‘Oscar’ della disciplina Però viene ignorato in Italia Nemo propheta in patria!

Sabato 13 dicembre, in occasione di Santa Lucia, Davide Ghiotto ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale nel speed skating, un vero e proprio Oscar della disciplina. Tuttavia, in Italia, la sua eccellenza rimane spesso ignorata, confermando il detto

Sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è stato estremamente significativo nella carriera e nella vita di Davide Ghiotto. Il trentaduenne vicentino, punta di diamante della squadra italiana di speed-skating assieme ad Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, ha ricevuto un riconoscimento inestimabile ad Hamar, in Norvegia, dove si è disputata la quarta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. L’azzurro è stato insignito dell’ Oscarstatuetten, ossia dell’Oscar Mathisen Award, un premio che – giocando con il nome del personaggio a cui è intitolato – rappresenta a tutti gli effetti l’Oscar del pattinaggio di velocità. Oasport.it

Davide Ghiotto Breaks the World Record | Men 10000m | Calgary 2025 | #SpeedSkating

