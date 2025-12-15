Spazio Viterbo apre l' ufficio per rilanciare il centro | Trattiamo la città come un marchio di alta moda

Spazio Viterbo presenta il nuovo ufficio dedicato alla riqualificazione del centro storico, con l’obiettivo di rilanciarlo attraverso strategie innovative. La sindaca Chiara Frontini descrive questa iniziativa come una

"È la strategia shock per rivitalizzare il centro storico". Non usa mezzi termini la sindaca Chiara Frontini per battezzare la nascita di "Spazio Viterbo - Il centro che ti appartiene". "Non si tratta del solito sportello informativo, ma di un vero e proprio quartier generale operativo"

