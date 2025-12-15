Spazio Urso | grande sfida per il nostro Paese ruolo chiave su Esa

L’Italia si prepara a una sfida cruciale nel settore spaziale, assumendo un ruolo di leadership nell’Agenzia spaziale europea (ESA) per i prossimi tre anni. Con una storia di innovazione e progresso, il Paese si appresta a guidare importanti iniziative e a consolidare la propria posizione come protagonista nello spazio europeo e globale.

Roma, 15 dic. (askanews) – “L’Italia è sempre stata una grande potenza dello spazio e da sempre ha indicato all’umanità la strada del futuro” e il suo coinvolgimento primario nell’Agenzia spaziale europea “è una grande sfida per il nostro Paese, perché ha assunto l’onere e l’onore di guidare la ministeriale dell’Agenzia per i prossimi tre anni”. Lo ha rilevato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso intervenendo ad una conferenza sullo spazio alla Camera dei deputati. “Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci proponevano e ci consentono di avere ricadute importanti e significative nel nostro tessuto industriale, che tra l’altro – ha rivendicato – è tra i migliori come capacità di utilizzo delle risorse in Europa dell’Agenzia spaziale europea”. Ildenaro.it

