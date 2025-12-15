Spazio Urso alza il tiro | È il cuore della prossima rivoluzione industriale l’Italia ne sarà protagonista

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, annuncia un investimento di 3,5 miliardi di euro nello spazio, considerato il cuore della prossima rivoluzione industriale. Con un aumento del 13%, l’Italia punta a consolidare il proprio ruolo in un settore strategico e innovativo, anticipando sviluppi fondamentali per il futuro del Paese.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di euro, che rappresenta un incremento del 13% rispetto al passato. Urso ha inoltre sottolineato la collaborazione con la Germania nella definizione della strategia per le costellazioni satellitari e ha anticipato che presto ci sarà un astronauta italiano sulla Luna. Ildifforme.it

Spazio: Urso incontra DG dell'ESA Aschbacher - La prossima Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), in programma il 26 e 27 novembre a Brema, è stata al centro di un confronto in videocollegamento tra il Ministro delle ... borsaitaliana.it

Napoli (FdI): "Con Urso l'Italia torna protagonista nello spazio". Il Capogruppo di FdI: Ora la Basilicata diventi il laboratorio della space economy italiana "La scelta dell'Italia di aumentare a 3,5 miliardi di euro il contributo all'Agenzia Spaziale Europea, assume - facebook.com facebook