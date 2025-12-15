Spazio | Fontana ' garantire a Italia ruolo di primo piano'

In un contesto geopolitico in rapido mutamento, lo spazio assume un ruolo strategico fondamentale per la sicurezza globale. La crescente attenzione verso l’esplorazione e la difesa spaziale evidenzia l’importanza di garantire all’Italia un ruolo di primo piano in questo ambito, supportando la stabilità e la protezione delle proprie infrastrutture e cittadini.

© Iltempo.it - Spazio: Fontana, 'garantire a Italia ruolo di primo piano' Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "In uno scenario geopolitico segnato da gravi tensioni, il dominio dello Spazio vede crescere la propria importanza giorno dopo giorno a garanzia della sicurezza degli Stati, delle persone e delle infrastrutture. Per questo motivo, il nostro Paese è intervenuto in materia in modo ampio e articolato. Molta strada è stata percorsa sinora, ma un lungo cammino resta ancora da compiere. Nei prossimi anni si renderà indispensabile rafforzare sempre più l'impegno politico, giuridico e tecnologico per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano nel dominio spaziale e in tutti i settori correlati".