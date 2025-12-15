Spazio alla creatività con il bazar etico-natalizio promosso dall' associazione Caos

Con l'avvicinarsi delle festività, l'associazione Caos organizza un bazar etico-natalizio, offrendo un'opportunità unica per scoprire regali sostenibili e artigianali. Un'occasione per sostenere progetti solidali e valorizzare la creatività locale, contribuendo a rendere il Natale più consapevole e responsabile.

© Forlitoday.it - Spazio alla creatività con il bazar etico-natalizio promosso dall'associazione Caos Con l'arrivo delle feste, tutti coloro che sono alla ricerca del regalo perfetto possono fare un salto al bazar etico e natalizio promosso dall'associazione Caos. Un mercatino pensato con l'intento di sostenere l'arte e la creatività dei prodotti fatti e mano e mettere in risalto la fucina di. Forlitoday.it OGGI e DOMANI in Ludoteca SPAZIO alla CREATIVITA' e alla FANTASIA nei bellissimi LABORATORI natalizi di CARTAPESTA. In via XVI Marzo, dalle ore 15 - facebook.com facebook