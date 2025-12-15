Sparò e uccise ladro in fuga a Torino in appello condanna ridotta a un anno e 8 mesi

La Corte d’appello di Torino ha ridotto la condanna di Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che, nel 2021, sparò e uccise un ladro in fuga. La sentenza ha riqualificato il reato da omicidio volontario a colposo, condannandolo a 1 anno e 8 mesi con la condizionale.

La Corte d'appello di Torino ha riqualificato da omicidio volontario a colposo il caso del tabaccaio di Pavone Canavese Marcellino Franco Iachi Bonvin, riducendo la pena a 1 anno e 8 mesi con condizionale.