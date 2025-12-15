Spari universitàsospetto era militare

Un sospetto coinvolto in una sparatoria presso l'università di Brown è stato arrestato: si tratta di Benjamin Erickson, un 24enne che ha militato nell'esercito dal maggio 2021 al novembre 2024, senza partecipare a missioni estere. Si era trasferito dall'Università del Wisconsin a quella di Providence per il semestre autunnale del 2025.

Benjamin Erickson, il 24enne arrestato per la sparatoria alla Brown University ha militato nell'esercito da maggio 2021 a novembre 2024 senza partecipare a missioni all'estero e si era trasferito dall'Università del Wisconsin a quella di Providence per il semestre autunnale del 2025. Le forze dell'ordine stanno indagando su una possibile e complessa storia di problemi di salute mentale di Erickson. I documenti pubblici mostrano che la residenza dell'uomo dal 2024, è in un appartamento a Washington D.C..