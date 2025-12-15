Spari alla Brown libero l' uomo fermato

Dopo l'arresto avvenuto questa mattina, l'uomo coinvolto nella sparatoria alla Brown University sarà rilasciato a breve. L'episodio ha provocato la morte di due studenti e ha scosso la comunità universitaria, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le misure di prevenzione. Restano da chiarire i dettagli dell'incidente e le motivazioni dell'autore.

8.20 Sarà rilasciata "a breve" la persona arrestata per la sparatoria alla Brown University, costata la vita a due studenti.Così il sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'ateneo. Ieri era stato fermato un ex militare con problemi psichici: il 24enne, nell' esercito dal 2021 al 2024 ma mai in missioni all'estero, si era da poco trasferito alla Brown University. "Non c'è alcuna ragione per considerarlo un potenziale sospettato. Evidentemente abbiamo un assassino in libertà", ha detto il procuratore di Rhode Island. Servizitelevideo.rai.it Baby Gang - Assistente Sociale feat. Simba La Rue (Official Lyric Video) Spari alla Brown: uccisi 2 studenti, 9 feriti: arrestato e poi rilasciato un ex militare - La persona arrestata per la sparatoria alla Brown University è stata rilasciata. ansa.it

