Sparatoria mortale alla Brown University rilasciata la persona arrestata

Una sparatoria alla Brown University ha causato la morte di due studenti, portando all'arresto di una persona. Tuttavia, le autorità hanno annunciato che l'individuo arrestato verrà rilasciato. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei campus universitari negli Stati Uniti.

Una persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University verrà rilasciata, hanno dichiarato domenica le autorità statunitensi. «A breve rilasceremo la persona arrestata oggi», ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università. Le autorità statunitensi hanno arrestato domenica mattina una persona per la sparatoria.

Stati Uniti: sparatoria alla Brown University, uccisi due studenti e nove feriti. 'Un arresto' - La polizia statunitense ha "arrestato una persona sospettata" della sparatoria all'università alla Brown University a Providence, in Rhode Island.

