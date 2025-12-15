Sparatoria alla Brown University | uccisi 2 studenti 9 feriti | rilasciato un sospetto è un ex militare

Una sparatoria alla Brown University ha causato due vittime e nove feriti. Le autorità hanno arrestato un sospetto, un ex militare con problemi psichici, e successivamente rilasciato. L'episodio ha sconvolto il campus e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle persone con problematiche mentali.

Le autorità USA avevano arrestato domenica mattina una persona, un ex militare con problemi psichici. Non sarebbe però coinvolto nella sparatoria di massa alla Brown University nella quale due persone sono morte. Fanpage.it

