Sparatoria alla Brown university rilasciato l’uomo sospettato di essere il killer

L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco durante una sparatoria alla Brown University, avvenuta sabato a Providence, Rhode Island, è stato rilasciato. L’attacco ha causato la morte di due studenti e il ferimento di altri nove. La vicenda ha suscitato grande allarme e ha portato a un’intensa attività investigativa.

