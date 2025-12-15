Sparatoria alla Brown University rilasciato il sospetto

Nella giornata di ieri, si è svolta una sparatoria di massa presso la Brown University a Providence, Rhode Island, che ha causato la morte di due studenti. Dopo l'arresto del sospetto, quest'ultimo è stato successivamente rilasciato dalle autorità. L'evento ha suscitato grande preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nelle campus universitari.

(Adnkronos) – E' stato rilasciato il sospetto fermato ieri mattina in relazione alla sparatoria di massa alla Brown University a Providence, nel Rhode Island, costata la vita a due studenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Providence, Brett Smiley, sottolineando che è ripresa la caccia all'uomo. "Penso che sia giusto dire che non ci sono . Periodicodaily.com

