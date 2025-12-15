Sparatoria a Sydney | quindici morti e diversi feriti

Una sparatoria si è verificata a Sydney, nei pressi di Bondi Beach, provocando quindici vittime e diversi feriti. L'attacco è stato compiuto da un padre e un figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla in un evento che ha sconvolto l'Australia e attirato l'attenzione internazionale.

Attentato in Australia, a Sydney, dove nei pressi di Bondi Beach due uomini, padre e figlio, hanno aperto il fuoco contro la folla. Sono quindici le vittime e diversi feriti, tra cui una bambina e il rabbino della città, Eli Schlanger. ATTENTATO IN AUSTRALIA – La tragedia è avvenuta domenica,  poco prima delle 19 locali (le 9 italiane), . L'articolo. Dailynews24.it

