Sparatoria a Sydney | quindici morti e diversi feriti

Una sparatoria si è verificata a Sydney, nei pressi di Bondi Beach, provocando quindici vittime e diversi feriti. L'attacco è stato compiuto da un padre e un figlio, che hanno aperto il fuoco contro la folla in un evento che ha sconvolto l'Australia e attirato l'attenzione internazionale.

Attentato in Australia, a Sydney, dove nei pressi di Bondi Beach due uomini, padre e figlio, hanno aperto il fuoco contro la folla. Sono quindici le vittime e diversi feriti, tra cui una bambina e il rabbino della città, Eli Schlanger. ATTENTATO IN AUSTRALIA – La tragedia è avvenuta domenica, poco prima delle 19 locali (le 9 italiane), . L'articolo. Dailynews24.it Sidney: strage contro la comunità ebraica, il video dell'eroe che disarma il killer - Agorà 15/12/25 Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori (padre e figlio), la fuga dalla spiaggia, le 15 vittime e il passante-eroe - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini, padre e figlio, ... ilmattino.it

Cosa si sa sulla sparatoria alla festa ebraica a Sydney: i killer padre e figlio, tra i 16 morti anche una bambina - Sono padre e figlio gli attentatori della sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney. fanpage.it

La città di Sydney è ancora scossa per la terribile sparatoria avvenuta a Bondi Beach che ha causato 15 vittime e diversi feriti. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video di un passante eroe che attacca e disarma uno degli attentatori. Il suo gesto ha p - facebook.com facebook

Sale a 16 il bilancio delle #vittime della #sparatoria avvenuta a #BondiBeach, a #Sydney. Lo ha dichiarato all’emittente ABC il ministro della Salute del Nuovo Galles del Sud, Ryan Park, precisando che tra i morti figura anche un bambino. La notizia è stata r x.com