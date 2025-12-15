Sparatoria a Bondi Beach durante Hanukkah | 16 morti Tra la folla anche Letizia Prete giovane di Como

Una tragica sparatoria a Bondi Beach durante le celebrazioni di Hanukkah ha causato 16 vittime. Tra la folla presente si trovava anche Letizia Prete, giovane di Como. Questi eventi sconvolgenti hanno sconvolto una serata di festa e di tradizioni, lasciando un ricordo indelebile di violenza e perdita.

Doveva essere una serata di festa, con la spiaggia illuminata e centinaia di persone riunite per celebrare l’inizio di Hanukkah. Invece Bondi Beach, a Sydney, si è trasformata in pochi istanti in un luogo di terrore. Spari improvvisi, la folla in fuga, urla e panico tra i presenti.Il bilancio. Quicomo.it

