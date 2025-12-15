Sparatoria a Bondi Beach durante Hanukkah | 16 morti Tra la folla anche Letizia Prete giovane di Como

Una tragica sparatoria a Bondi Beach durante le celebrazioni di Hanukkah ha causato 16 vittime. Tra la folla presente si trovava anche Letizia Prete, giovane di Como. Questi eventi sconvolgenti hanno sconvolto una serata di festa e di tradizioni, lasciando un ricordo indelebile di violenza e perdita.

© Quicomo.it - Sparatoria a Bondi Beach durante Hanukkah: 16 morti. Tra la folla anche Letizia Prete, giovane di Como Doveva essere una serata di festa, con la spiaggia illuminata e centinaia di persone riunite per celebrare l’inizio di Hanukkah. Invece Bondi Beach, a Sydney, si è trasformata in pochi istanti in un luogo di terrore. Spari improvvisi, la folla in fuga, urla e panico tra i presenti.Il bilancio. Quicomo.it Sparatoria a Bondi Beach: 12 morti e oltre 20 feriti, attentato terroristico alla comunità ebraica Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori (padre e figlio), la fuga dalla spiaggia, le 15 vittime e il passante-eroe - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini, padre e figlio, ... ilmattino.it

Sydney, spari a Bondi Beach durante festa Hanukkah: 12 morti, neutralizzati gli assalitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney, spari a Bondi Beach durante festa Hanukkah: 12 morti, neutralizzati gli assalitori ... tg24.sky.it

IL DRAMMA DI BONDI BEACH: LA RICOSTRUZIONE E LE REAZIONI leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/15/la-sparatoria-di-bondi-beach-e-la-morte-di-16-persone-la-ricostruzione-dei-fatti-di-sidney/ - facebook.com facebook

Australia: 16 morti e 40 feriti nella sparatoria a Bondi Beach, uno degli attentatori era noto alla polizia x.com