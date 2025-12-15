Spara a Giorgia scritta firmata Br su sede Lega nel Varesotto | indaga la Digos

Una scritta minacciosa è stata trovata sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e la firma ‘BR’, ha suscitato preoccupazione e avviato le indagini della Digos.

Una scritta in rosso, "Spara a Giorgia", seguita dalla stella a cinque punte e la firma 'BR', è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sull'episodio stanno indagando, a quanto si apprende, gli agenti della Digos della questura di Varese e il commissariato di Busto Arsizio. Sono state avviate indagini per risalire agli autori della scritta. La denuncia del presidente del circolo FdI di Busto Arsizio. Tra i primi a denunciare l'episodio Alberto Falciglia, presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Busto Arsizio, che ha pubblicato anche l'immagine della scritta precisando sui social che l'episodio "non può e non deve essere archiviato come una semplice bravata".

