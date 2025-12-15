‘Spara a Giorgia’ scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio

Un atto di vandalismo è stato compiuto presso la sede della Lega a Busto Arsizio, dove è stata scritta la scritta

(Adnkronos) – "Spara a Giorgia", con a fianco la stella a cinque punte e la firma Br (Brigate rosse). E' la scritta comparsa nel pomeriggio sulla facciata della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. A scoprirla Vincenzo Marra, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio che sottolinea come "già in passato c'erano stati atti vandalici".

