‘Spara a Giorgia’ scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio
Un atto di vandalismo è stato compiuto presso la sede della Lega a Busto Arsizio, dove è stata scritta la scritta
(Adnkronos) – "Spara a Giorgia", con a fianco la stella a cinque punte e la firma Br (Brigate rosse). E' la scritta comparsa nel pomeriggio sulla facciata della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. A scoprirla Vincenzo Marra, consigliere comunale della Lega a Busto Arsizio che sottolinea come "già in passato c'erano stati atti vandalici
