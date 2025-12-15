Spara a Giorgia | la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto, è apparsa una scritta in rosso con la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla firma BR. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

spara a giorgia la scritta con firma br sulla sede della lega a busto arsizio

© Ilgiorno.it - “Spara a Giorgia”: la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio

La scritta in rosso “Spara a Giorgia”, seguita dalla stella a cinque punte e la firma BR, è apparsa nelle scorse ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Una azione "inaccettabile e pericolosa", per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da "condannare con forza, per evitare che una becera scritta si trasformi in qualcosa di molto più grave". Ilgiorno.it

Scritta spara a GIORGIA firma BR ! La cosa devi assolutamente preoccuparci, e invece non è cosi

Video Scritta spara a GIORGIA firma BR ! La cosa devi assolutamente preoccuparci, e invece non è cosi

spara giorgia scritta firma«Spara a Giorgia», scritta firmata «BR» sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio: indaga la Digos - La scritta in rosso «Spara a Giorgia», seguita dalla stella a cinque punte e la firma «BR», è apparsa nelle scorse ore ... msn.com

spara giorgia scritta firma"Spara a Giorgia" e la firma delle Br: la minaccia alla premier sulla sede della Lega - Il presidente di Regione Lombardia ha espresso massima solidarietà a Meloni. ilgiornale.it