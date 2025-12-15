Spara a Giorgia | la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio

Nelle ultime ore, sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto, è apparsa una scritta in rosso con la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla firma BR. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

