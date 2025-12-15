Spara a Giorgia e la firma delle Br | la minaccia alla premier sulla sede della Lega

Un nuovo episodio di intimidazione si è verificato a Busto Arsizio, dove sulla sede della Lega è stata scritta una minaccia rivolta alla premier Giorgia Meloni:

Ennesimo atto intimidatorio contro il presidente del Consiglio, stavolta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove sul muro esterno della palazzina che ospita la sede della Lega è comparsa la scritta: " Spara a Giorgia ". Di fianco anche la stella a cinque punte e la sigla delle " Brigate Rosse ", tutto scritto con la vernice spray rossa. Ovviamente la Digos è impegnata in queste ore a individuare gli autori della scritta attravrso le immagini delle videocamere di sorveglianza posizionate nella zona. Tra i primi a denunciare l'accaduto c'è stato Alberto Falciglia, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Busto Arsizio, il quale ha sottolineato che " non può e non deve essere archiviato come una semplice bravata ". Ilgiornale.it

