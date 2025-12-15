Nella giornata di oggi, sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio, è stata scritta una frase minacciosa e un simbolo delle Brigate Rosse. L'insegna, realizzata con vernice rossa, riporta la scritta

© Agi.it - "Spara a Giorgia" e firma delle Br. Scritta contro la premier nel Varesotto

AGI - La scritta in vernice rossa ' Spara a Giorgia ' e la stella a cinque punte, affiancata dalle lettere Br - Brigate rosse - è apparsa nel pomeriggio sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio (Varese). Una vicenda, commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "inaccettabile e pericolosa". "Nell'esprimere vicinanza e solidarietà al premier - aggiunge - sono sempre più convinto che azioni scellerate come queste vadano condannate con forza, per evitare che una becera scritta su un muro si trasformi in qualcosa di molto più grave". Agi.it

Scritta spara a GIORGIA firma BR ! La cosa devi assolutamente preoccuparci, e invece non è cosi

«Spara a Giorgia», scritta firmata «BR» sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio: indaga la Digos - La scritta in rosso «Spara a Giorgia», seguita dalla stella a cinque punte e la firma «BR», è apparsa nelle scorse ore ... msn.com