Spalletti sospeso fra le pagine chiare e le pagine scure della Juventus

L'articolo esplora le contraddizioni e le sfide della Juventus, tra luci e ombre, in un contesto di incertezza e tensione. Spalletti si trova sospeso tra le pagine chiare e scure della squadra, mentre il club dichiara di non essere in vendita. Un racconto che riflette le complessità di una società storica nel suo continuo equilibrio tra speranze e difficoltà.

© Ilfoglio.it - Spalletti sospeso fra le pagine chiare e le pagine scure della Juventus E qualcosa rimane, tra le pagine bianche e le pagine nere. È la storia della Juventus, dichiarata non in vendita: “Leave me on the corner where you found me”. L’accorata supplica delle CocoRosie è la replica che John Elkann - chiamato vincente - rivolge in felpa bianca ai pressanti assalti di Tether, mentre “Rimmel” compie cinquant’anni coi suoi quattro assist, i suoi alibi e le sue ragioni. Un sollievo, nel giorno che ben maschera a Bologna le difficoltà di scelta per Luciano Spalletti: il quale ben si guarda dal crucciarsene, essendo ora in casa altrui i problemi strutturali - Napoli alla settima sconfitta esterna, Jurgen Ekkelenkamp un cecchino chirurgico - o passeggeri, ovvero l’attesa del Milan per la salvifica forma contemporanea di Rafael Leão e Christian Pulisic. Ilfoglio.it Spalletti sospeso fra le pagine chiare e le pagine scure della Juventus - Aspettando di sapere cosa accadrà ai vertici societari del club bianconero, l'allenatore ha capito che i problemi strutturali (in rosa) albergano lontano da Torino ... ilfoglio.it

Pagina 0 | Juve-Torino, Spalletti ha le idee chiare e le sorprese pronte: chi rischia il posto - Sono due immagini da riporre nel cassetto delle istantanee che regalano speranza, e non preoccupazione, quelle che catturano l’uscita dal campo di Dusan Vlahovic e Locatelli sdraiato a terra in preda ... tuttosport.com

Tuttosport - Juventus-Pafos, la rabbia di Spalletti al 45': 'per la prima volta ha alzato la voce', il retroscena - facebook.com facebook