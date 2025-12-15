Luciano Spalletti, alla guida della Juventus da appena dieci partite, attribuisce alla recente vittoria contro il Bologna il suo traguardo più significativo finora. La sfida si è rivelata fondamentale per il club, sottolineando l'importanza di questo risultato nel suo percorso alla guida della squadra.

© Justcalcio.com - Spalletti: Il Bologna vince il mandato più importante della Juventus

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nonostante siano passate solo 10 partite dalla sua guida alla Juventus, Luciano Spalletti ritiene di aver ottenuto la sua vittoria più importante per il club domenica contro il Bologna. Juan Cabal è uscito dalla panchina per segnare l’unico gol al 64? allo Stadio Renato Dall’Ara, con il Genoa che ha visto anche l’espulsione di Torbjorn Heggem nel secondo tempo. È un risultato che ha portato la Juventus al quinto posto nella classifica di Serie A e ad un punto dalla zona Champions League, in vista della grande partita contro la Roma del prossimo fine settimana. Justcalcio.com

VIDEO MESSAGGIO DI SPALLETTI PER LO ZENIT: “SIAMO DOPPIAMENTE CAMPIONI!” #shorts

Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso - La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica ... fanpage.it