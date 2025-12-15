Spalletti applaude i suoi | Col Bologna il banco di prova era di quelli durissimi Roma? Se non è uguale sarà peggio servirà questo per batterli

L'allenatore Spalletti esprime soddisfazione per la prestazione della sua squadra nel difficile incontro con il Bologna, considerato un vero banco di prova. Con fiducia, guarda già alla prossima sfida contro la Roma, sottolineando l'importanza di migliorare e prepararsi al meglio per affrontare avversari sempre più competitivi.

Spalletti applaude i suoi: «Col Bologna il banco di prova era di quelli durissimi». Poi parla così in vista del big match contro la Roma: le sue parole.

KOOPMEINERS A CENTROCAMPO – « Penso si riferisse al fatto di farlo rigiocare in mezzo al campo e che se riusciremo a farlo rendere dentro il campo da centrocampista, perché in quel ruolo lì ha fatto benissimo, ha fatto benissimo nelle partite precedenti, ha fatto benissimo anche stasera, perché poi nelle scalate in avanti lui si trovava sempre a difendere contro Orsolini, che non è il suo ruolo, perché lui si trovava esterno a fare il terzino sinistro a difendere su Orsolini e l'ha contenuto, ha fatto benissimo, poi è chiaro che è stato anche ammonito e ha fatto anche dei falli, però in quegli spazi può ritagliarsi delle possibilità fuori totalmente ruolo e portare poi il suo contributo non era facile, anche nelle partite precedenti, se no si fa anche noi di piangere un pochino, perché siamo senza difensori da dei dieci partite.

Spalletti esalta il successo di Bologna: "La vittoria più importante della mia Juve finora"