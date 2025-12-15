© Sport.quotidiano.net - Spal, un pari al fotofinish. A Faenza perde il primato

FAENZA La Spal targata Ars consegna il titolo di campione d’inverno al Mezzolara con un brutto pareggio in doppia rimonta sul campo del Faenza. La squadra di Di Benedetto rischia forte la quarta sconfitta e alla fine concede il bis del match di Rovigo col Sant’Agostino, tornando a prendere gol - due, e in modo colpevole - e salvandosi solo al 93’ con Carbonaro, quando la sconfitta sembrava cosa fatta. La Spal continua a fare un passo in avanti e due indietro a livello di prestazioni, e la sosta natalizia (il campionato riprenderà nel giorno dell’ Epifania con la prima di ritorno) deve cadere a puntino per indurre la società a una riflessione a 360 gradi sulla situazione, niente e nessuno esclusi. Sport.quotidiano.net

