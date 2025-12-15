SpaceX lanciata verso gli 800 miliardi | benefici anche per Alphabet

SpaceX, il colosso aerospaziale di Elon Musk, si avvicina a una valutazione di circa 800 miliardi di dollari grazie a una recente vendita di azioni interne. Questa mossa strategica potrebbe portare benefici anche ad altre grandi aziende tecnologiche come Alphabet, evidenziando l'importanza crescente del settore spaziale e delle innovazioni nel capitale di mercato.

SpaceX, il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk, sta procedendo con una vendita di azioni interne che valuta l’azienda a circa 800 miliardi di dollari. Una valutazione che riempie le tasche anche dei sui principali investitori, fra cui figura Alphabet, a casa madre di Google, che ha scommesso sullo spazio sin dal 2015. E in vista della possibile IPO nel 2026, SpaceX punta a una valutazione di circa 1,5 trilioni di dollari per l’intera azienda, che rappresenterebbe la più grande offerta pubblica iniziale di tutti i tempi. Valutazione record di 800 miliardi. Venerdì SpaceX ha comunicato ai dipendenti che avrebbe acquistato azioni interne in un’operazione che valuterebbe il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk intorno agli 800 miliardi di dollari. Quifinanza.it

