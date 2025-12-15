Spaccio rapina ed estorsioni | 38 stranieri indagati a Catania

Nell'ambito dell'operazione 'Safe zone', a Catania sono stati indagati 38 stranieri coinvolti in attività illecite come spaccio, rapine ed estorsioni. I provvedimenti colpiscono individui di diverse nazionalità, evidenziando l'intensità e la complessità delle operazioni di contrasto alla criminalità straniera nella città.

I destinatari del provvedimento, scaturito nell'ambito dell'operazione denominata 'Safe zone', sono tutti stranieri, di varie nazionalita'. Imolaoggi.it

Oltre 250 agenti della polizia di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 38 persone indagate, a vario titolo

