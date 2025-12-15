Spaccio rapina ed estorsioni | 38 stranieri indagati a Catania
Nell'ambito dell'operazione 'Safe zone', a Catania sono stati indagati 38 stranieri coinvolti in attività illecite come spaccio, rapine ed estorsioni. I provvedimenti colpiscono individui di diverse nazionalità, evidenziando l'intensità e la complessità delle operazioni di contrasto alla criminalità straniera nella città.
I destinatari del provvedimento, scaturito nell'ambito dell'operazione denominata 'Safe zone', sono tutti stranieri, di varie nazionalita'.
Spaccio, rapina ed estorsioni: 38 indagati a Catania
Spaccio di droga ed estorsioni, ordinanza per 38 a Catania - Oltre 250 agenti della polizia di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 38 persone indagate, a vario tit ...
Droga, estorsione, rapina: blitz della polizia a Catania, 38 arresti VIDEO - Su disposizione della Procura Distrettuale, oltre 250 agenti della Polizia di Stato hanno esecuzione ad un'ordinanza cautelare in ...
Oltre 250 agenti impegnati nel maxi blitz a Catania
