Spaccio in Santo Spirito arrestato un uomo

Durante un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un uomo nel quartiere di Santo Spirito. L'intervento fa parte di un'azione mirata a garantire la sicurezza e la legalità nella zona, portando all'identificazione e alla cattura di un soggetto coinvolto in attività illecite.

Un uomo è stato arrestato nel corso di controlli per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti svolti dai carabinieri. Nel corso della serata di venerdì 12 dicembre scorso i militari si sono recati in piazza Santo Spirito e, secondo quanto ricostruito, avrebbero notato un soggetto. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna, a seguito del quale l'arresto è stato ...

Firenze, controlli antidroga in piazza Santo Spirito: un arresto e una denuncia - Un trentacinquenne fermato con oltre cento grammi di stupefacente, denunciato un altro uomo che tentava di disfarsi della droga in una fontana

Scoperto un sodalizio criminale dedito allo spaccio a Santo Stefano di Camastra. Eseguita dai carabinieri ordinanza: un arresto e tre obblighi di dimora