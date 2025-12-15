Spaccio | in casa gravi indizi di colpevolezza Agli arresti un 46enne di Benevento
Nella giornata odierna, i Carabinieri di Benevento hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 46 anni, trovato in possesso di sostanze sospette durante una perquisizione domiciliare. L'intervento, supportato da un’unità cinofila antidroga, ha portato alla scoperta di importanti indizi di colpevolezza in relazione a un’attività di spaccio.
Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, coadiuvato da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente nel beneventano L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
VIDEO / RIVOLI, SPACCIO DI DROGA IN CASA: ARRESTATE 10 PERSONE
“Casa fortino” usata come base per lo spaccio: tre arresti a Nettuno - I carabinieri hanno scoperto l’intensa attività illecita all'interno di un complesso condominiale di via Rosario Livatino ... ilfaroonline.it
Nascondeva in casa hashish, cocaina e marijuana: giovane arrestato a Tolfa dai Carabinieri - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia, insieme ai militari della stazione di Tolfa, hanno arrestato un 38enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spacci ... civonline.it
Nascondeva in casa un vero e proprio campionario di droga già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”. Fermato per un controllo in strada dopo aver tentato di eludere la v - facebook.com facebook