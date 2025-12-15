Spaccata da Unieuro Vetrina sfondata con base di cemento

Nella notte, un furto con spaccata ha preso di mira la rivendita Unieuro di Corso Garibaldi, situata vicino a Porta Fano. I malviventi hanno sfondato la vetrina con una base di cemento, trafugando dispositivi elettronici per un valore stimato di circa 20 mila euro. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi di furto nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Furto con spaccata, l’altra notte in Corso Garibaldi. I "soliti ignoti" hanno sfondato il vetro della porta di ingresso di Barbaresi, la rivendita Unieuro di elettrodomestici, situata vicino a Porta Fano, e una volta dentro hanno fatto razzia di telefonini: si parla di un controvalore di 20 mila euro. Per sfondare la vetrata, che sarebbe "antisfondamento", i ladri hanno usato il basamento di cemento di un ombrellone recuperato più giù nel Corso, quasi a metà, davanti a una gelateria: per arrivare davanti a Barbaresi si sono fatti dunque una discreta scarpinata. Al primo urto col vetro è scattato l’allarme: come racconta il titolare, la vigilanza lo ha avvertito quando erano più o meno le 4 del mattino. Ilrestodelcarlino.it

