Spaccata col tombino in farmacia | colpo in pieno centro a Firenze

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, un furto con spaccata ha scosso il centro di Firenze. Un colpo audace è stato messo a segno in una farmacia di piazza della Piattellina, suscitando preoccupazione tra residenti e commercianti. L’evento si inserisce nel quadro di episodi di criminalità che interessano il cuore della città.

© Lanazione.it - Spaccata col tombino in farmacia: colpo in pieno centro a Firenze Firenze, 15 dicembre 2025 – Furto con spaccata in farmacia. È accaduto la notte scorsa in piazza della Piattellina, nel centro storico di Firenze. Firenze, nuova spaccata: colpito il ristorante Latini. E' la seconda volta in due settimane I ladri, secondo quanto ricostruito, dopo aver rotto la vetrina con un tombino sono entrati nella farmacia, portando via 200 euro contenuti nella cassa. Spaccata in viale dei Mille, il negozio "La Tartaruga" colpito per la seconda volta in un anno Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per scoprire i responsabili.

