Sorriso doppio Sasso e Progresso bene così

Una sfida avvincente tra Sasso e Progresso, conclusasi con la vittoria dell'Imolese per 3-1. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori e momenti chiave, confermando l'intensità del torneo e l'importanza di ogni incontro nel cammino delle rispettive squadre.

© Sport.quotidiano.net - Sorriso doppio Sasso e Progresso, bene così IMOLESE 1 SASSO MARCONI 3 IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni, Dragoi (47'st Macario), Ayari (47'st Karagorgi) Capozzi (37'st Leveh) Embalo (5'st Manes), Rizzi. A disp. Cipi, De Chiara, Agbugui, Benincasa, Vasconcellos. All. Potepan. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo (25'st Zanini), Bonfiglioli (18'st Ghebreselassie), Cinquegrana, Montanaro, Merighi, Gamberini, Pirazzoli (dal 75' Leonardi), Armaroli, Marra (51'st Seferi). A disp. Albieri, Geroni, Galassi, Prasso, Apicella. All. Farneti. Arbitro: Isu di Cagliari. Reti: Barnabà 12'pt, Pirazzoli 31'pt, Marra 42'st, Leonardi 48'st. Sport.quotidiano.net ???????,??????????,?????????! Big match Sasso-Progresso. Un derby che vale doppio - Prende il via con un attesissimo derby tutto bolognese il girone di ritorno del campionato di Serie D. ilrestodelcarlino.it