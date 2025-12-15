Sorriso doppio Sasso e Progresso bene così

Una sfida avvincente tra Sasso e Progresso, conclusasi con la vittoria dell'Imolese per 3-1. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori e momenti chiave, confermando l'intensità del torneo e l'importanza di ogni incontro nel cammino delle rispettive squadre.

IMOLESE 1 SASSO MARCONI 3 IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni, Dragoi (47’st Macario), Ayari (47’st Karagorgi) Capozzi (37’st Leveh) Embalo (5’st Manes), Rizzi. A disp. Cipi, De Chiara, Agbugui, Benincasa, Vasconcellos. All. Potepan. SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo (25’st Zanini), Bonfiglioli (18’st Ghebreselassie), Cinquegrana, Montanaro, Merighi, Gamberini, Pirazzoli (dal 75’ Leonardi), Armaroli, Marra (51’st Seferi). A disp. Albieri, Geroni, Galassi, Prasso, Apicella. All. Farneti. Arbitro: Isu di Cagliari. Reti: Barnabà 12’pt, Pirazzoli 31’pt, Marra 42’st, Leonardi 48’st. Sport.quotidiano.net

