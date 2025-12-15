Sorrentino senza mezzi termini | Solamente l’Inter può buttare un campionato del genere! C’è una sola cosa negativa su di loro

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, analizza la recente vittoria dell’Inter contro il Genoa, esprimendo una critica severa sulla squadra nerazzurra. Con parole dirette, l’ex calciatore sottolinea la forza dell’Inter nel campionato, evidenziando un aspetto negativo che, a suo avviso, potrebbe influenzare il loro percorso.

Inter News 24 L’ex portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Genoa. Ospite de La Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha analizzato la vittoria di Marassi. L’ex portiere ha sottolineato come l’unico difetto dei nerazzurri sia l’eccessiva compiacenza quando le gare sembrano facili, rischiando di riaprirle inutilmente. Tuttavia, il progetto di ringiovanimento guidato da Cristian Chivu procede secondo i piani: un “anno zero” solido e ben programmato, dove tatticamente non c’è spazio né bisogno di un fantasista. PAROLE – « Solamente l’Inter può buttare un campionato del genere o partite come questa. Internews24.com

