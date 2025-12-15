Sorrentino non ha dubbi | Due aspetti positivi dalla serata di Bologna D’ora in avanti però per la Juve saranno tutti banchi di prova

L'allenatore Sorrentino analizza la prestazione della Juventus a Bologna, evidenziando due aspetti positivi e sottolineando l'importanza delle prossime sfide. Con un occhio critico sull’attacco, invita la squadra a migliorare per recuperare posizioni in classifica, mentre si concentra sul ritorno di Bremer come elemento chiave nel percorso dei bianconeri.

Sorrentino parla così del rientro di Bremer a Bologna e fa una critica all’attacco che deve fare di più per accorciare la classifica. La vittoria sofferta ma incredibilmente preziosa conquistata al Dall’Ara offre spunti di riflessione profondi per il prosieguo della stagione bianconera. Ospite negli studi de La Nuova DS, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha analizzato con lucidità i due volti della Juventus vista contro il Bologna. Da una parte c’è la solidità ritrovata, incarnata dalle parate decisive di Michele Di Gregorio e, soprattutto, dal rientro in campo di Gleison Bremer. Il ritorno del brasiliano è visto come la chiave di volta per blindare definitivamente il reparto arretrato, che aveva sofferto la sua assenza. Juventusnews24.com

