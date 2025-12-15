A Sappanico, la frazione di Ancona, ha vissuto un momento magico con l’arrivo di Babbo Natale in mongolfiera. La mattina di ieri è stata caratterizzata da sorprese, regali e dolci dedicati ai bambini, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più speciale e coinvolgente per tutta la comunità.

Sorpresa a Sappanico, Babbo Natale è arrivato in mongolfiera: regali e dolci per i bambini

ANCONA - Il Natale è alle porte e ieri mattina la frazione di Sappanico ha vissuto qualcosa di speciale. È arrivato Babbo Natale, in mongolfiera. Non un volo completo, per motivi di sicurezza, ma il babbo con la barba bianca ha atteso i bambini nel cestello sotto l’enorme pallone colorato. Dalle. Anconatoday.it

