Le note di ambra, incenso e mirra sono simbolo intramontabile del Natale, creando atmosfere calde e avvolgenti. Con il loro carattere distintivo, queste fragranze sono ideali per celebrare le festività, sia singolarmente che in combinazione. Perfette per le fredde giornate invernali, rappresentano il trio d'oro della profumeria natalizia.

© Iodonna.it - Soprannominate "trio d'oro" della profumeria, le note mistiche di ambra, incenso e mirra creano scie olfattive perfette da mettere sotto l'albero

A mbra, incenso e mirra sono il trio di note olfattive più tipiche del Natale. Da sole o abbinate tra loro, hanno moltissima personalità e sono protagoniste di profumi perfetti per chi cerca calore per le fredde giornate invernali. E anche per le feste natalizie. L’ambra è la più sensuale delle tre, morbida e conturbante, la mirra è balsamica con un leggero fondo mielato mentre l’incenso è il più mistico e freddo. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Voglia di Natale? I profumi per la casa anticipano l’atmosfera delle feste Profumi all’ambra, incenso e mirra. Iodonna.it

Gino Bechi - Torna.wmv