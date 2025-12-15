Sono morti in 12 Incidente choc in autostrada strage di famiglia | tornavano dal matrimonio

Un grave incidente stradale ha causato la morte di dodici persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, in seguito a un evento che avrebbe dovuto essere di festa. La tragedia si è verificata mentre tornavano da un matrimonio, trasformando una serata di gioia in una drammatica perdita collettiva. La comunità è sconvolta dal tragico evento.

Una serata di festa si è trasformata in una tragedia che ha scosso un’intera comunità. Dodici persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, hanno perso la vita in un devastante incidente stradale mentre facevano ritorno da un matrimonio. Il gruppo viaggiava a bordo di un pulmino insieme ad altri invitati, quando il mezzo è stato travolto da due camion lungo una delle principali arterie della zona, spezzando improvvisamente un momento di gioia condivisa. L’incidente è avvenuto la sera del 14 dicembre lungo l’autostrada Kisii-Kisumu, una strada già tristemente nota per la sua pericolosità. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è stato particolarmente violento. Caffeinamagazine.it

