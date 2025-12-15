Sondaggio FdI inarrestabile veleggia al 31,1% con Meloni irraggiungibile leader più amata Campo largo sgonfio e Pd in sprofondo rosso

L'ultimo sondaggio di Dire-Tecnè del dicembre 2025 mostra Fratelli d'Italia in crescita, con il 31,1% e Giorgia Meloni leader più amata. Il campo largo si ridimensiona, mentre il Partito Democratico rischia il sorpasso in un quadro politico in evoluzione.

L’ultimo sondaggio condotto da Dire-Tecnè (pubblicato venerdì 12 dicembre, con interviste realizzate tra il 10 e l’11 dicembre 2025) offre una fotografia aggiornata e significativa del panorama politico italiano, confermando e rafforzando la posizione di leadership di Fratelli d’Italia (FdI) e della sua guida, la premier Giorgia Meloni. La rilevazione demoscopica, realizzata a metà del mese in corso, non solo consolida il partito di maggioranza come la prima forza politica del Paese. Ma ne evidenzia anche una costante traiettoria di crescita nel consenso e nella fiducia degli elettori. Sondaggio Dire-Tecnè: FdI in crescita veleggia al 31,1%. Secoloditalia.it

