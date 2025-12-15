Sondaggi politici tonfo di Fratelli d’Italia mentre corrono i 5 Stelle

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un calo di Fratelli d’Italia, sceso sotto il 30%, mentre il Movimento 5 Stelle registra una crescita significativa, avvicinandosi al 13%. Questi dati riflettono un cambiamento nel panorama politico italiano, con spostamenti di consensi tra i principali partiti.

Fratelli d’Italia torna sotto il 30%, perdendo quasi un punto percentuale. All’opposto, a guadagnare una percentuale molto simile di consensi è il Movimento 5 Stelle, che ora torna vicino al 13%. Sono questi i dati che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla Supermedia Youtrend per Agi. La variazione rispetto a due settimane fa è invece minima per il Pd, che guadagna comunque qualcosa e rosicchia consensi rispetto a Fratelli d’Italia, riducendo le distanze in testa. Pochi movimenti nel centrodestra, con Forza Italia e Lega che restano più o meno stabili. La vera novità di questa rilevazione riguarda il riavvicinamento tra il centrodestra (in calo dell’1%) e il campo largo (+0,8%): la distanza ora è di soli 2,2 punti percentuali. Lanotiziagiornale.it

